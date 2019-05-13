Kaymakam Uçar'dan Türkiye birincisi öğrenciye ödül

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, TÜBİTAK 50. Liseler Arası Araştırma Proje Yarışmasında Van'a ilk birincilik ödülünü kazandırarak öğrenciyi ödüllendirdi.

Tuşba Kaymakamı Meral Uçar; Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani'yi, Van Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ferhat Dündar'ı, öğretmen Özge Odabaşı Koç'u ve öğrenci Rojin Aslan'ı makamında kabul ederek tebrik etti. Konu ile ilgili bilgiler veren Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, “Yarışmaya Tuşba ilçemizden 265 proje başvurusu yapıldı. Bölge finaline 3 projemiz katıldı. Ankara'da düzenlenen finalde ise Van ilinden giden 9 projeden biri olan Tuşba ilçemize ait olan Güzel Sanatlar Lisesinin hazırlamış olduğu proje, sosyal bilimleri alanında Türkiye birincisi oldu. 2018-2019 eğitim öğretim yılında düzenlenen TÜBİTAK 50. Liseler Arası Araştırma Proje Yarışmasında Van'a ilk birinciliği getiren Tuşba ilçemiz olmuştur. Okulumuzun almış olduğu başarı sonucunda öğrenci, öğretmen ve okul yönetimini her zaman destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. Tuşba İlçe Milli Eğitim olarak büyük başarılara imza attık. İnşallah bunun devamını da okullarımızdan bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tuşba Kaymakamı Meral Uçar ise, eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve sportif başarılarına destek veren, katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek, “Bu projede ilçemize, ilimize, bölgeye Türkiye birinciliği getiren ekibimizi kutluyor, öğrencimize üstün başarılar dilerim” dedi.

Kaymakam Uçar, Türkiye birincisi olan öğrenciye çeşitli hediyeler verdi.