Kaymakam Vardar için veda yemeği

Van'ın Özalp Kaymakamlığından Erzurum'un Köprüköy Kaymakamlığına atanan Ferhat Vardar onuruna veda yemeği verildi.

Özalp ilçesindeki kurum müdürleri ve muhtarlar tarafından bir otelde verilen veda yemeğine İlçe Jandarma Komutanı Seyfi Türkyılmaz, İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar ve mahalle muhtarları ile kaymakamlık çalışanları katıldı. Yemekte konuşan Kaymakam Vardar, kaymakamlık ve belediye başkan vekilliği döneminde kendisiyle birlikte çalışan herkese teşekkür ederek, “Özalp ilçesine hizmet yaptık. Yapmış olduğumuz bu çalışmalara sizler şahitsiniz, bu dünyada ve öbür dünyada” dedi.

Vardar, takdim edilen plaketleri alarak davetlilerle vedalaştı.