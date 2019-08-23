İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Vardar için veda yemeği

Van’ın Özalp Kaymakamlığından Erzurum’un Köprüköy Kaymakamlığına atanan Ferhat Vardar onuruna veda yemeği verildi.

Van'ın Özalp Kaymakamlığından Erzurum'un Köprüköy Kaymakamlığına atanan Ferhat Vardar onuruna veda yemeği verildi.


Özalp ilçesindeki kurum müdürleri ve muhtarlar tarafından bir otelde verilen veda yemeğine İlçe Jandarma Komutanı Seyfi Türkyılmaz, İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar ve mahalle muhtarları ile kaymakamlık çalışanları katıldı. Yemekte konuşan Kaymakam Vardar, kaymakamlık ve belediye başkan vekilliği döneminde kendisiyle birlikte çalışan herkese teşekkür ederek, “Özalp ilçesine hizmet yaptık. Yapmış olduğumuz bu çalışmalara sizler şahitsiniz, bu dünyada ve öbür dünyada” dedi.


Vardar, takdim edilen plaketleri alarak davetlilerle vedalaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.