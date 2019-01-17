Kaymakam Vardar, il birincisi olan öğrencileri tebrik etti

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen basketbol turnuvasından birincilikle ayrılan Tepedam Ortaokulu öğrencilerini tebrik etti.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekil Ferhat Vardar, il geneli yapılan basketbol turnuvasında birinci gelen Tepedam Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti. Öğrencileri tek tek tebrik eden Kaymakam Vardar, onlarla sohbet ederek başarılarından dolayı tebrik etti. Elde edilen başarının okul ve ilçe adına sevindirici olduğunu ifade eden Vardar, öğrencilerin istek, sorun ve eksikliklerini tek tek dinledi. Öğrencilere her konuda destek olacaklarını dile getiren Vardar, başarılarının devamını diledi.

Ziyarette Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, Şube Müdürü Zeki Çelik ve Tepedan Ortaokulu Beden Eğitim Öğretmeni de hazır bulundu.