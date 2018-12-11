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Kaymakam Vardar, yapılan çalışmaları inceledi

Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı. Başkan Vekili Vardar, kurum amirleri ile birlikte Özalp Belediyesinin kullanacağı ek hizmet binasını gezerek, yapılacak olan garaj ve binalarda da incelemelerde bulundu. Daha sonra beraberindekilerle ilçe merkezine bağlı Boyaltı Mahallesi'nde yapımı devam eden kilitli parke taşı çalışmalarını inceleyen Vardar, ardından Cumhuriyet Mahallesi'ne geçti. Burada çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü işçileriyle bira raya gelen Vardar, onlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

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