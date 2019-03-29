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Kaymakam ve Başkan Vekili Türkmen nikâh kıydı

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, ilçede öğretmenlik yapan Esra Akdağ ile polis memuru Muhammet Efe Niğdelioğlu’nun nikâhını kıydı.

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, ilçede öğretmenlik yapan Esra Akdağ ile polis memuru Muhammet Efe Niğdelioğlu'nun nikâhını kıydı.


Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, kayyum olarak görevlendirildiğinden bu yana ilk defa bir nikâh kıydı. Çatak'ta öğretmenlik yapan Esra Akdağ ile Çatak İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Muhammet Efe Niğdelioğlu'nun nikâhını kıymak için ilk defa cübbe giyen Türkmen, çiftlere mutluluklar diledi. Başkan Vekili Türkmen, "Bu benim için de anlamlı ve ayrı bir gün. Genç çiftimizin mutluluğuna yakından şahit oldum. Bu evlilik akdi son akittir. Bunu hafife almayın. İnşallah bir ömür boyu birbirinizin değerini bilirsiniz. Eskilerimiz ‘Allah bir yastıkta kocatsın' derlermiş, ne zaman bir sıkıntı yaşar birbirinize darılırsanız birbirinize saygı noktasında asla kusur etmeyin. Bu benim kıydığım ilk nikah, belki de son nikah. Bu evliliğinizin ülkemiz, milletimiz, vatanımız ve sizler için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Mutluluklar diliyorum” dedi.

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