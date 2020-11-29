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Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan gençlerle bir araya geldi

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, gençlerle bir araya geldi.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, gençlerle bir araya geldi.


Göreve başladığı günden itibaren mahalle, aile ve esnaf buluşmalarını aralıksız sürdüren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, gençlerle bir araya geldi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda gençlerle bir araya gelen Aslan, onlarla sohbet etti. Gençlere okumak istedikleri üniversitelerle ilgili fikir alışverişinde bulunan Aslan, “Bizim geleceğimiz sizsiniz. Bunu bilmeniz için her hafta sizin gibi arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Size ne kadar çok değer verdiğimizi bilmeniz için. Sizden tek bir beklentimiz var. İyi insan olup, tüm insanlığa faydalı birer birey olun. Belediyemiz gençlerimiz için eğitim köşkleri yapıyor. Bu eğitim köşkleri Türkiye'de ilk olacak. Buradan istifade edin. Anın, zamanın kıymetini bilin. Gelecek için çok fazla kaygılanmayın ya da geçmişe çok takılmayın. Evet, kaygının belli bir düzeyi var, hatta o düzey insana başarı getirir ama aşırı kaygı insana çok zarar verir” dedi.


Belediye olarak gençlere ve gençlik projelerine çok önem verdiklerini dile getiren Aslan, programda emeği geçenlere teşekkür etti.


Gençler ise böyle bir organizasyonda kendileriyle bir araya gelip sohbet ettiği için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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