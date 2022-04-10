Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın'dan ‘10 Nisan Polis Haftası' mesajı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, yüksek bir vazife bilinci ile hizmet eden Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci yıl dönümünü kutlayan Aydın, mesajının devamında ise, “Kamu düzeninin temini, halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması, insan haklarının korunması ve hukukun uygulanması görevlerini, büyük bir fedakârlıkla yerine getiren Polisimiz, terörle ve örgütlü suçlarla mücadelenin yanı sıra, suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasındaki başarısı ile halkımızın güven ve desteğini kazanmıştır. İlçemizde görev yapan polisimizin halkımızın güvenlik hizmetleri konusundaki memnuniyetini yüksek tutmak için, profesyonel bir yaklaşım ile disiplinli bir şekilde çalışmalara devam edeceğinden şüphe duymamaktayım. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışan hain odaklara ve terör örgütlerine karşı huzur ve güvenliğin sağlanması için yoğun çaba sarf ederken şehit olan polis ve askerlerimizi ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, büyük bir özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma, başarı dileklerimi, selam ve sevgilerimi iletiyorum” dedi.