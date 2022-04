Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın'dan Turizm Haftası mesajı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan "Turizm Haftası" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim kent Van'ın her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptığını ifade eden Aydın, “Turizm, ekonomik kalkınmaya çok büyük bir katkısı olan ve tüm dünyada hızlı gelişen sektörlerin başında gelmektedir. Her yıl farklı coğrafyalardan ilimize misafir olarak gelen tanışıp, kaynaştığımız misafirlerimizi Van'da en iyi şekilde ağırlamamız uzun vadede turizmin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede ilimizde alternatif turizm faaliyetleri ile turizmin çeşitlendirilmesi ve sürenin uzatılarak turizmin sürekliliği için hep birlikte daha özverili olmamız gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerimle toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan “Turizm Haftası'nı” kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.