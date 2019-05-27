Kaymakam ve belediye başkanı 5 kişilik aileyle iftar açtı

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, 5 nüfuslu aileyle iftar açarak, ev sözü verdiler.

Kaymakam Dundar, beraberindeki Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Efeoğlu ve vakıf mütevelli heyeti ile Şehit Binbaşı Cesur Kıvanç Mahallesi'nde ikamet eden 5 kişilik aileyi ziyaret ederek sorun ve taleplerini diledikten sonra birlikte iftar açtılar. Devletimizin her zaman ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Kaymakam Tekin Dundar, “Şehit Binbaşı Cesur Kıvanç Mahallesi'nde ikamet eden 5 kişilik Alay Gülenoğlu ailemizi ziyaret ettik. Burada ailemizin sorun ve taleplerini dinledik. Aile reisi inşaattan düşerek çalışamaz durumdadır. Ailemizin çalışanı bulunmamaktadır. Devletimiz, ailemize el uzatarak sahip çıkmıştır. Ailemiz 5 kişilik nüfusu ile birlikte tek odalı evde yaşamaktadırlar. Çaldıran Kaymakamlığı olarak ailemize yaşanılabilir bir ev yaptırarak düzenli olarak geçimini sağlamak için aidat bağlayarak hayır duasını alacağız” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Şefik Ensari ise; rahmet, merhamet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayının son haftasında bulunduğumuzu belirterek, “Kaymakamımızla birlikte Şehit Binbaşı Cesur Kıvanç Mahallesi'nde ikamet eden 5 kişilik Alay Gülenoğlu ailemizi ziyaret ederek, sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinledik. Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ailelerimizi çal kapı ziyaret ederek, iftar sofralarında kendilerine eşlik ediyoruz. Bu hem ailelerimiz hem de bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu ailemize Çaldıran Belediyesi olarak elimizden gelebilecek tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız” dedi.