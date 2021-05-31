Kayyum belediyeciliğinden hizmet atağı

VAN (İHA) – Van'ın Erciş Belediyesi, 2021 yılı çalışmaları kapsamında 14 mahallede toplam 140 bin metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışmasının startını verdi.

Yaz sezonu ile birlikte ilçede çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Erciş Belediyesi, yol yapım ve kilitli parke taşı döşemeden asfalt kaplamaya kadar birçok alanda hizmetlerini sürdürüyor. Çok sayıda ekiple gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında merkez ve kırsal mahalleler yeni yüzüne kavuşturuluyor. 2021 yılı kapsamında 14 mahallede toplam 140 bin metrekare kilitli parke taşı çalışması başlatan Erciş Belediyesi, cadde ve sokakları yeniden dizayn ediyor.

Tamamlanan ve devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, “Erciş'imizin kadim ve şanlı bir tarihi vardır. Bizlerde bu kadim ve şanlı tarihi bulunan ilçemize hizmetin en iyisini sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu hizmetlerin ilçemize ulaştırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün devlet büyüklerimize, AK Parti Van Milletvekilimiz Abdulahat Arvas'a, siyaset kurumunun kıymetli temsilcilerine ve bütün paydaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, “Yol yapım sezonunun başlaması ile birlikte mahallelerimizde ciddi bir çalışma yürütüldü. Mahallemizdeki yollar kilitli parke taşı ile kaplandı. Daha önceden çukurlardan ve çamurdan araç girişi bile yapılamıyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Erciş Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu‘na teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.

Kışla Mahallesi sakinlerinden Murat Macit ise hizmetlerin gayet güzel olduğunu belirterek, “Yürütülen çalışmalar bizim için son derece takdir edicidir. Ayağımızı tozdan ve topraktan kesti. Kaymakam Beye ve yetkililere çok teşekkür ediyoruz” dedi.