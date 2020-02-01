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Kaza yapan otomobilin yardımına Van Büyükşehir yol ekipleri yetişti

Van’ın Özalp ilçesine kaza yaparak yoldan çıkan otomobilin yardımına Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti.

Van'ın Özalp ilçesine kaza yaparak yoldan çıkan otomobilin yardımına Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti.


Edinilen bilgiye kaza, Özalp ilçesine Bağışıklık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 65 NA 922 plakalı otomobil, yolun kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada maddi hasarla atlatılırken otomobil, bölgeden geçen Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından düştüğü yerden kurtarıldı. Otomobil, daha sonra çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

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