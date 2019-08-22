İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazada yaralanan göçmenlerin tedavileri sürüyor

Van’da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastanelere kaldırılan kaçak göçmenlerin tedavileri sürüyor.

Van'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastanelere kaldırılan kaçak göçmenlerin tedavileri sürüyor.


Muradiye ilçesinin Beydağı Mahallesi'nde minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu yaralanan kaçak göçmenlerin Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri sürüyor. Kazada yaralılar arasında biri bebek olmak üzere 2 çocuk bulunurken, yaralanan 22 kişi arasında 2 erkek ortopedi bölümünde, bir erkek göğüs cerrahide, bir kadın hasta ‘pelvis fraktürü' nedeniyle yoğun bakımda ve bir kadın ise ‘KC laserasyonu' nedeniyle yoğun bakıma yatırıldığı bildirildi. Bu sabah 2 erkek göçmen ‘lomber vertebrada transvers proçes fraktürü' nedeniyle beyin cerrahı servisinde yatırılırken, göğüs cerrahi servisinde ise 2 erkeğin yattığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.