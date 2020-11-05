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Kazadan sonra kaçan minibüs sürücünün kimliği tespit edildi

Van’da kaçak göçmen taşıyan ve kaza yaptıktan sonra kaçan sürücünün kimliği tespit edilirken, yaralı sayısı ise 7’ye yükseldiEdinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolunda meydana geldi.

Van'da kaçak göçmen taşıyan ve kaza yaptıktan sonra kaçan sürücünün kimliği tespit edilirken, yaralı sayısı ise 7'ye yükseldi


Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi belli olmayan 65 DD 026 plakalı Ford Transit marka minibüs, Erciş istikametine seyir halinde iken Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası otobüs şoförü ile birlikte yaralanan 7 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada yara almadan kurtulan ve kaçan mültecilerden 5'i polis bölgeye yakın yerde yakaladı. Polis, minibüs şoförü ile yanında bulunan 1 kişinin kimliğini tespit ederken, görgü tanıklarının beyanlarına göre kaza sonrası yara almadan yaklaşık 20 göçmenin kaçtığı bilgisi üzerine bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

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