Kazadan sonra kaçan minibüs sürücünün kimliği tespit edildi

Van'da kaçak göçmen taşıyan ve kaza yaptıktan sonra kaçan sürücünün kimliği tespit edilirken, yaralı sayısı ise 7'ye yükseldi

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi belli olmayan 65 DD 026 plakalı Ford Transit marka minibüs, Erciş istikametine seyir halinde iken Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası otobüs şoförü ile birlikte yaralanan 7 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada yara almadan kurtulan ve kaçan mültecilerden 5'i polis bölgeye yakın yerde yakaladı. Polis, minibüs şoförü ile yanında bulunan 1 kişinin kimliğini tespit ederken, görgü tanıklarının beyanlarına göre kaza sonrası yara almadan yaklaşık 20 göçmenin kaçtığı bilgisi üzerine bölgede arama çalışmaları devam ediyor.