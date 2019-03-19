Keledoş'a Dünya birinciliği

Pakistan'da düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamındaki yemek yarışmasına Van'ın yöresel ve tescilli yemeklerinden Keledoş ile katılan Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Sinan Pulat altın madalya aldı.

Pakistan'da 14-17 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamındaki yemek yarışmasına, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) takımında yer alan Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği (VANPAD) Başkanı Sinan Pulat, ana yemek kategorisinde Van'ın tescilli yöresel yemeği olan Keledoş ile katıldı. 4 gün süren ve 10 farklı ülke yemeklerinin katıldığı yarışma sonunda yapılan puanlama ile Keledoş Ana Yemek Kategorisinde 1. seçilerek altın madalya kazandı. Yarışmanın ödülünü Türkiye adına yarışan Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Sinan Pulat'a Pakistan'ın Türkiye Büyük Elçisi takdim etti.

Yarışma ile ilgili bir açıklama yapan Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği (VANPAD) Başkanı Sinan Pulat, “Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu olarak başlatmış olduğumuz 'Milli mutfak harekatında' geçen 8 maddeyi göz önünde bulundurarak mutfak kültürümüzü şekillendiriyoruz ve bu doğrultuda geleneklerimize bağlı kalarak yol kat etmek istiyoruz. Biz mutfak alanında bize ait değerlerimizi rehber edinip bu anlamda mesafe kat etmeliyiz. Bildiğiniz üzere Kelodoş'ta bizim memleketin coğrafi işaretli yemeği ve bu yemeği de uluslararası arenada 10 farklı ülkenin katıldığı yarışmada temsil etmek bana nasip oldu. Ana yemek kategorisinde en yüksek puanı alarak altın madalya almaya hak kazandım. Destek veren katkı sağlayan herkese sonsuz teşekkürler. Bize destek olundu zaman her zaman mutfak kültürümüzü tanıtmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.