Kelespi Dağı'na tırmanan dağcılar, tarihi yapılara rastladı

Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 bin 100 rakımlı Kelespi Dağı'na tırmanan dağcılar, zirvede tarihi kale ve mağaraları inceledi.

Van ve çevresindeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek isteyen Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 2023 yılının ilk etkinliğini düzenledi. Etkinlik çerçevesinde Gürpınar ilçesinde 3 bin 100 rakımlı Kelespi Dağı'na tırmanan 6 keşif ekibi, zirvede tarihi kale ve mağaralara rastladı.

“Define avcıları tarafından talan edilmiş durumda”

Konuya ilişkin konuşan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, amaçlarının Van Gölü Havzası'ndaki tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak olduğunu belirtti. 2023 yılı itibariyle Kelespi Dağı'na ilk defa tırmandıklarını ifade eden Demez, “Çok önemli bir konuma sahip dağın batı tarafında yerleşim alanı ve batı tarafı zirvesinde Urartular tarafından yapılmış bir kale ve yaşam mağaraları bulunmaktadır. Korunması gereken bu tarih, maalesef define avcıları tarafından talan edilmiş durumdadır. Tarihi korumak her insanın temel görevi olmalıdır” dedi.