Kent kafe ve halk kütüphanesine kış aylarında da yoğun ilgi

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından hizmete açılan ‘Kent Kafe' ve ‘Halk kütüphanesine' vatandaşlar tarafından kış aylarında da yoğun ilgi görüyor.

İpekyolu Belediyesi tarafından hizmete açılan ve şehre yeni bir soluk getiren Kent Park, barındırdığı geniş özellikler ile kış aylarında da yoğun ilgi görüyor. Özellikle, parkın içerisinde bulunan Kent Kafe yeni hizmete girmesine rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Her kesime hitap edebilen konsepti ile günün her saatinde hizmette olan Kent Kafe, değişik zevk ve beğenilere hitap edebilen zengin yemek menüsünün yanı sıra, dünyanın farklı yörelerinin kahve lezzetleri ve geleneksel sıcak içeceklerimizle vatandaşlarımızın kış aylarındaki gözdesi oluyor. Kent Park bünyesinde bulunan ve yoğun ilgi gören bir diğer bölüm ise İpekyolu Halk Kütüphanesi. Çocuk, genç ve yetişkin vatandaşlarımızın ücretsiz olarak yararlandığı Halk Kütüphanesi, çok geniş bir yelpazeye hitap eden zengin kitap arşivi ile gün boyunca hizmet veriyor.