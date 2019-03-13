Kentsel dönüşüm ve gelişim projesinde mutlu son

Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, 2012 yılında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Erciş Belediyesi arasında imzalanan protokolle 1. Etap Erciş Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin 4,3 hektarlık alanı kapsayacak şekilde planlandığını ve çalışmaların başlatıldığını belirterek, “Kentsel dönüşüm sadece depreme dayanıksız olan binaların yıkılıp yeniden ıslah edilmesi olarak görülmemelidir. Dönüşüm süreci kentin çehresini de değiştirmektedir. Ancak kentsel dönüşümde yaşanan karmaşıklıklar ve süreç ile ilgili ilgisizlikler hak sahiplerini ve insanlarımızı tedirgin etmişti. Seçildiğim günden bugüne ısrarla takip ettiğim konulardan biri de bu oldu. AK Parti hükümetlerinin emek verdiği, kaynak aktardığı hiçbir yatırımı sürüncemede bırakmayacağız, başlanmış ancak ilgisizlikten dolayı kaderine terk edilmiş ne varsa inşallah tamamlıyoruz. Erciş Devlet Hastanesi, arıtma tesisi, kentsel dönüşüm ve imar gibi konular çok vaktimizi aldı. Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın desteği ile devlet hastanesini hizmete açtık, arıtma tesisini kısa zamanda tam kapasite hizmete açıyoruz. Erciş'in su sıkıntısını bitiyoruz. Kentsel dönüşüm ve imar ile ilgili Çevre Şehircilik Bakanımızı bugüne kadar 2 defa Van'a ve Erciş'e getirerek sıkıntılarımızı yerinde anlattık. Erciş'in ve Ercişlilerin menfaatleri doğrultusunda inşallah bütün konuları hep birlikte çözeceğiz. Erciş'i alt yapı, üst yapı ve kentsel dönüşüm projeleriyle örnek bir kent haline getireceğiz. Erciş'imizi ekonomik, sosyal ve kültürel projeler ile bölgenin cazibe merkezi yapacağız. Erciş AK Parti Belediyesi ile zenginleşecek ve güzelleşecek” dedi.

TOKİ mülkiyetinde bulunan 419 dükkân ve 48 ofis olmak üzere toplam 257 adet iş yerinin 12 Mart 2019 tarihinde açık arttırma usulü ile satışa sunulduğunu ifade eden Arvas, “89 adet iş yeri satılarak yeni sahiplerine teslim edilecek. Geri kalan iş yerleri ve ofisler, yine TOKİ tarafından açık satış usulü ile satılacaktır. Taşınmazlar yüzde 25 peşin olmak üzere 120 ay vadeli olarak satışa çıkarıldı. TOKİ idaresince satışa çıkarılan bütün projelerde muhammen bedeller KDV hariç olarak belirlenmektedir. Erciş Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin tamamlanması ile birlikte takdir edilen bedel sonucu, satılan iş yerleri ile ilgili KDV tutarları taşınmazın tesliminden sonraki vadelere yayılarak tahsil edilecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ Başkanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesin de Erciş Kentsel Yenileme Projesi kapsamında hak sahiplerinin 20 Mart 2019 tarihine kadar imzalaması gereken Gayri Menkul Satış Sözleşme tarihi, 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. KDV indirimine imkân sağlayan 535 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi süresi 31 Mart 2019 tarihi ile sınırlıdır. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, birçok sektöre katkı sağladığı gibi emlak sektörüne olumlu katkılar sağlamıştır. Yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi sektörü canlandırmıştır. Hem Erciş hem de ekonominin dinamik yapısını korumak adına Hazine ve Maliye Bakanımız ile görüşerek, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uzatılmasını teklif ettik. İnşallah bu yönde bir müspet değerlendirme olur ve vergi indirimleri bir süre daha devam eder” diye konuştu.