Kerim Tuncer Ortaokulu bölge şampiyonu oldu

Ağrı'da 2-8 Nisan tarihleri arasında yapılan Yıldızlar Futbol Bölge Finallerine Van'ı temsilen katılan İpekyolu Kerim Tuncer Ortaokulu Erkek Futbol Takımı, Erzurum'u 4-1 yenerek şampiyon oldu.

2018-2019 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyet programında yer alan Yıldızlar Kız-Erkek Futbol Grup Müsabakaları Bölge Finali sona erdi. Bölge finallerinde, Hakkari ile 1-1 berabere kalan Van ekibi, Ardahan'ı 4-0, Erzurum'u ise 4-1 yenerek bölge şampiyonu olmayı başardı. Kerim Tuncer Ortaokulu Kız Futbol Takımı ise, katıldığı müsabakalarda bölge ikincisi oldu.

Kerim Tuncer Ortaokulu Erkek Futbol Takımı, elde ettiği başarı ile bölge adına Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.