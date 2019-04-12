KHK'lı adayın yerine mazbata alan AK Parti'li göreve başladı

Van'ın Çaldıran ilçesinde seçimi kazanan ve KHK'dan ihraç edilen HDP'li adaydan sonra en çok oy alan AK Parti'li Şefik Ensari, mazbatasını alarak göreve başladı.

HDP'nin adayı Atsakın KHK ile ihraç edilmiş olması üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ikinci sırada en çok oy alan adaya mazbata verilmesi kararı üzerine AK Parti'li Şefik Ensari ilçe seçim kuruluna gelerek mazbatasını aldı. Daha sonra beraberindeki partililerle Çaldıran Belediyesine geçen Ensari, belediye başkan vekili görevini yürüten Kaymakam Tekin Dundar'dan görevi devraldı. Burada konuşan Kaymakam Dundar, 16 Şubat 2017 tarihinden bu yana Çaldıran kaymakamı olarak belediye başkan vekilliği görevini yürüttüğünü hatırlatarak, “31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçim sonunda Şefik Ensari kardeşimiz belediye başkanı olarak mazbatasını aldı. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz iki yılı aşkın süre zarfında devletimizin ve hükümetimizin imkanlarıyla bu ilçeye hizmet ettik ve her günü hizmet için değerlendirdik. Hiçbir şekilde ayırım yapmadan hedefimiz olan ilçemizi bir adım daha ileriye taşımak ve yaşanıbilir bir hale getirmek oldu. Bayrağı şimdi yeni seçilen Belediye Başkanımız Şefik Ensari'ye devredeceğim. Gayretli, güzel hizmetlere vesile olacağından hiçbir şüphem yok. Bizim burada merkezi idare olarak, kaymakamlık ve belediye ile birlikte çalışmalarımız devam edecektir. Biz her türlü kurumumuzla, personellerimizle birlikte ilçemize hep beraber hizmet etmeye devam edeceğiz. Haktan, hukuktan, adaletten ayrılmama noktasında biz kendisine salık veriyoruz. Tüm Çaldıranlılar olarak sahiplenin ve ilçemizin güzelleşmesine katkı sunun. Rabbim utandırmasın” dedi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, göreve başladıklarını belirterek, “Çaldıran'da 65 bin nüfus yaşamaktadır. Bu kardeşlerimize adil bir şekilde davranarak, ayrıştırmadan hizmet ederek layığıyla görevimi yerine getireceğim. Aynı zamanda Kaymakamımız Tekin Dundar Beyefendiye de hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin devamını inşallah biz sağlayacağız. Burada hemşehrilerime sesleniyorum, hiç kimseyi ayrıştırmadan ilçemizi modern ve model bir şehir haline getirmeye çalışacağım” diye konuştu.

Kaymakam Dundar'ın belediyenin mührünü Başkan Ensari'ye vermesinin ardından karşılıklı hediyeleşme yapıldı. Daha sonra Kaymakam Dundar'ı uğurlayan Başkan Ensari, tebrikleri kabul etmeye başladı.