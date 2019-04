KHK'lı adayın yerine mazbata alan AK Parti'li Say, göreve başladı

Van merkez Edremit ilçesinde seçimi kazanan ve KHK'dan ihraç edilen HDP'li adaydan sonra en çok oy alan AK Parti'li İsmail Say, mazbatasını alarak göreve başladı.

HDP'nin adayı Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'in KHK ile ihraç edilmiş olması üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ikinci sırada en çok oy alan adaya mazbata verilmesi kararı üzerine AK Parti'li İsmail Say ilçe seçim kuruluna gelerek mazbatasını aldı. Daha sonra beraberindeki partililerle Edremit belediyesine geçen Say, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve partililerin katıldığı törende, kayyum belediye başkan vekili Kaymakam Atıf Çiçekli görevi yeni başkan İsmail Say'a devretti. Kayyum başkan Vekili Çiçekli, yeni başkan Say'a Çiçek verip, belediye başkanlığı mührünü teslim etti. AK Partili Say da, belediyeyi 2,5 yıl yöneten kayyum başkan Kaymakam Çiçekli'ye çiçek vererek, makam aracına kadar yolcu etti. Say, daha sonra makamına geçerek koltuğuna oturdu.

Görevi devreden kayyum başkan vekili Kaymakam Çiçekli, ilçeye yaptığı hizmetleri anlatırken, yaptığı projelerle ilçenin çehresinin değiştiğini söyledi. Kaymakam Çiçekli, "2,5 yıl önce Edremit Belediyesini talihsizlikle, özerklik ilanı üzerine, çukurlar üzerine devraldığımız ve vatandaşımızı hizmetle buluşturmak üzere elimizden geldiği çerçevede hizmetlerle buluşturduk. Biz ne yazik ki; bu süreçte keyfimizden veya durduk yerden Edremit belediyesini devralmadık. Ne yazik ki, hizmet odaklı bir belediye değildi bizden önceki belediye. Ne yazik ki, vatandaşlarımıza yoluyla, asfaltıyla, karla mücadelesiyle değil özerklik ilanıyla, çukur siyasetiyle, bombalarla anılan bir şehir, bir belediyeydi. Biz bu yola Cumhurbaşkanımızın milli birlik ve kardeşlik projesi çerçevesinde geldik. Biz görevlendirildiğimizde bize yönelik bakış, 'kefenini giydi yola çıktı' bakışıydı. Biz kefenimizi giyerek çıktığımız bu yolda Elhemdullilah 2,5 yıl sonrasında alnımızın akıyla Edremit belediyesini değerli dostum İsmail Say beye devrediyoruz. Bu dönemde çok talihsizlikler yaşandı. Bu 2,5 yılda çok değerli dönem arkadaşım Muhammet Fatih Safitürk şehit oldu. 10 yıllık değerli meslektaşımızını şehit verdik bu belediye başkanlığı döneminde. Edremitlileri hizmetle buluşturma sürecinde çok ciddi tehditlerle oldu. Bir kaç sefer suikast girişimi yaşadık. Elhemdulillah bizi Allah'ın koruduğuna, kimseden de korkmadığımızı, minnet etmediğimizi de ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti devletinin çok güçlü olduğu emniyetiyle, jandarmasıyla, korucusuyla, bütün kamu kurumları unsunlarıyla güçlü bir devlet olduğuna her fırsatta ifade ettik, etmeye de devam edeceğiz inşallah. Bizler belediyeyi devraldığımızda ne yazik ki, çökmüş bir belediyeydi. Kamu personeli açısından da, mali açıdan da çökmüştü. Bu süreçte teknik personelimiz nerdeyse yok gibiydi. Biz bu süreçte Vanlı insanlardan bir kadro kurup Edretimizi hizmetle buluşturtuk. Göreve başladığımız da ne yazik ki, işe gelmeyenler vardı, ne yazik ki değer ailesi olarak tanımlanan ve hiç bir iş yapmadan belediyenin kaynaklarının aktarıldığı insanlar vardı.Şahsi kariyerimizi bir kenara bırakarak Edremite sahip çıktım"dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise "Gönül isterdi ki buraya seçilerek bu mazbatayı alıp karşınıza çıkmak. Ancak Allah'ın taktiri böyleymiş. Biz, hem bize oy veren yüzde 42'lik bir dilimin ve oy vermeyen yüzde 58'lik kısmın da belediye başkanı olacağımızı ve bugün itibariyle belediye çalışmalarım sırasında AK Parti rozetiyle değil, belediye başkanı sıfatıyla tüm Edremit'in, tüm Edremitlilerin belediye başkanı olmayı kendime hedef olarak koyduk. Kıymetli Kaymakamız belediye başkanı vekilimize de bu 2,5 yıllık görev sürecinde yapmış olduğu hizmetlerden, Edremit'i Van'ın incisi yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisinin de belirttiği gibi bu bir bayrak yarışıdır. İnşallah kendisinin koymuş olduğu hedeflere de ulaşmak üzere bayrağı aldığımız yerden gitmesi gittiği yere kadar ulaştıracağız. AK Partinin belediyecilik ilkelerini de esas alarak ve temiz bir çevre, temiz bir doğa ve insanla uyumlu bir belediyecilik yapacağımızı Allah'tan ümit ediyorum. Bu konuda çalışma arkadaşlarımızla birlikte ilk günden itibaren 'Bismillah' deyip başlayacağız. Bu sürecin Edremit'imize, Van'ımıza, hepimize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.