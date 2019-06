Kıbrıs Üniversitesinde yaz akademisi başlıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde her yaştan öğrenci, yetişkin ve profesyoneller için hazırlanan yaz kursları başladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Doğu Anadolu Bölge Müdürü Özge Burak Değer, 2010 yılından beri bölgede hizmete başladıklarını hatırlatarak, öğrenci talebinin her geçen yıl daha da arttığını söyledi. Sadece Van değil, Hakkari, Muş, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Batman, Şırnak ve Siirt illerinden birçok öğrencinin kendilerine müracaat ettiğini belirten Değer, “Tüm Doğu Anadolu bizi tercih ettiği için her yıl artan bir öğrenci sayımız var. Sadece lisans değil DGS, özel yetenek bölümlerimiz ve aynı zamanda var olan doktora ve yüksek lisans bölümlerimizde de öğrenci kabulü yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaz akademisine katılımın 1 Temmuz itibariyle başlayacağını dile getiren Değer, "Yaz akademisinde İngilizcesini geliştirmek isteyen, İngilizceyi bilen fakat konuşamayan, keyifle İngilizce öğrenmek isteyen herkes kayıt yapabiliyor. Özellikle ilköğretim kurumlarımız ve velilerimiz bu kursa oldukça ilgi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Standart fiyatın 525 Euro olduğunu belirten Değer, “Standart fiyatın içinde; eğitim, çift kişilik yurt, 3 öğün yemek, internet erişimi, geziler, kampüste eğlence programı, CIU Arena'yı ücretsiz kullanım, yerel GSM hattı, ulaşım ve KDV dahildir. Aynı zamanda talep eden öğrencilerimiz için atölye çalışmaları, gezi turları, ve diğer sosyal etkinlikler eklenmektedir. Talep edecek öğrencilerimiz Van'daki ofisimize ve iletişim numaralarınıza ulaşabilirler" şeklinde konuştu.