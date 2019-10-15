Kınalı Keklikler artık özgür

Geçen hafta Edremit ilçesinde Van İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan denetim sırasında ele geçirilen 8 Kınalı Keklik, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yaklaşık 1 haftalık tedavi ve bakımlarının ardından 8 Kınalı Keklik, Van İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı personeli ile birlikte doğaya salındı.