Kırsal mahallelerdeki çocuklar için tiyatro etkinliği

Çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde yapmış olduğu çalışmaları sürdürüyor. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tiyatroya gidemeyen ilkokul ve ortaokul öğrencilerini tiyatroyla buluşturuyor.

‘Çocuk Şenlikleri' projesi bünyesinde kırsal mahalle okullarına giden tiyatro sanatçıları, öğrencilere yönelik Hacivat-Karagöz, Keloğlan, Kırmızı Başlıklı Kız gibi oyunları oynayarak çocuklara keyifli anlar yaşatıyor. Palyaçolar ise çocuklara oyunlar oynatarak müzik eşliğinde dans ettiriyor.

Etkinliğe katılan çocuklar, oyunları büyük beğeni ve ilgiyle izlerken, öğretmenler ise bu tür etkinliklerin çocukların gelişimi için çok yararlı olduğunu belirterek, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Tiyatro etkinliklerinin 2022-2023 eğitim öğretim dönemi boyunca devam edeceği bildirildi.