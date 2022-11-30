Kırsaldaki 67 mahalleye oyun parkı kuruldu

Van Büyükşehir Belediyesinin ‘Köy Yaşam Merkezleri' projesi bünyesinde 67 mahalleye çocuk oyun parkı kurulurken, 33 mahalleye daha çocuk oyun grupları kurulacağı belirtildi.

Eğitime destek vermek adına kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, Köy Yaşam Merkezleri projesi bünyesinde mahallelere oyun parkları kuruyor. Kırsal mahallelere giden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, okul bahçelerine oyun gruplarının montajını yapıyor. Proje ile birlikte bugüne kadar 67 mahalleye park kurulurken, yılsonuna kadar toplamda 100 oyun parkının kurulması hedefleniyor. Kurulan oyun parkları çocuklar tarafından büyük mutluluk ile karşılanırken, oyuncaklarla vakit geçiren çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Yapılan projenin çocuklar kadar kendilerini de mutlu ettiğini belirten Sınıf Öğretmeni Ümran Altun, “2 yıldır bu okulda öğretmenlik yapıyorum. Daha önce okulumuzda park ve eğlence alanı yoktu. Bu da çocuklar için olumsuzluk oluşturuyordu. Sağ olsun Van Büyükşehir Belediyesi köyümüzün okul bahçesine park yaptı. Öğrencilerim parkı görünce çok sevindiler. İnanın onlar kadar biz öğretmenlerde parkın yapımına çok mutlu olduk. Emeği geçen başta Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz'' dedi.

Köylerinde daha önce park olmadığını belirten 8 yaşındaki Salih Elagöz ise “Parkın yapılmasından dolayı çok mutluyum. Arkadaşlarımla burada oynamak çok zevkli. En çok kaydıraktan kaymayı beğendim. Köyümüze yapılan park için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.