Kış aylarında pet shoplara yoğun ilgi

Van'da kış mevsimiyle birlikte zamanının büyük bir çoğunluğunu evde geçiren vatandaşlar, pet shop mağazalarına yöneldi.

Kış mevsiminde dışarıda sosyal aktivitelerini gerçekleştiremeyen ve zamanını evde geçiren vatandaşlar, akvaryum balıkları ve ötücü kuşlarla zaman geçiriyor. Son yıllarda evcil hayvan beslemenin bir keyif olduğu kadar sağlık açısından da faydalı olduğu yönündeki araştırmalarla birlikte vatandaşlar evcil hayvanlara yöneldi.

İHA muhabirine konuşan 38 yıllık pet shop işletmecisi Necdet Çoğlu, özellikle kış aylarında insanların evcil hayvanlara yöneldiğini belirterek, balık ve ötücü kuşlara ilgilinin yoğun olduğunu söyledi. İş sezonlarının genellikle kış mevsimi olduğunu ifade eden Çoğlu, “Kış mevsimiyle birlikte özellikle sömestri tatiliyle bu canlılık daha çok artar. Memleketimiz kış memleketi ve insanlarımız da bu mevsimde zamanını evde geçiriyor. Evde oldukları için genellikle muhabbet kuşu veya akvaryum balıkları vardır. Kimisi de kediye yönelir ve kediyi çok sever” dedi.

“Hayvanları alıp sırtınızı dönecekseniz almayın”

Akvaryum balıklarının dinlendirici özellikleri olmasından dolayı ilgi çektiğini dile getiren Çoğlu, kuş beslerken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda da uyarıda bulundu. Çoğlu, “İnsanlar, muhabbet kuşunun yemini yiyip kabuğunu yemediğini bilmiyor. Bu yüzden yemlikte kalan kabukların atılmaması kuşa zarar veriyor. Bu yüzden günlük olarak yemlerini tazelemeleri gerekiyor. Müşterilerime, ‘hayvanları alıp sırtınızı dönecekseniz almayın' diyorum. Hayvanlara bakmak güzel bir olaydır. Hayvanlar bir gösteriş unsuru değildir” diye konuştu.

Kışın vakitlerinin büyük bir kısmını evde geçirdiklerinden dolayı sıkıldığını ve bu yüzden çok sevdiği hayvanlarla ilgilendiğini dile getiren Fatma Kumru isimli vatandaş ise “Hayvanları çok seviyorum ve uzun yıllardır hayvan besliyorum. Kışın canımız sıkılıyor ve kendimize ilgi alanı oluşturmak istiyorum. Bu yüzden evde kuşlarım var. Evde kaldığım zaman onlarla ilgilenmek çok zevkli oluyor” şeklinde konuştu.

Hayvanların, insanların en yakın arkadaşı olduğuna dikkat çeken Kumru, sokakta bakıma ihtiyacı olan hayvanların mutlaka sahiplenilmesi gerektiğini de kaydetti.