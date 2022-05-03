Kış uykusundan uyanan ayılar kara yoluna indi

Van’ın Çaldıran ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar görüntülendi.
Van'ın Çaldıran ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar görüntülendi.
Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki kara yolu üzerinde bulunan Tendürek Geçidi'nde seyir halinde olan bir sürücü, kara yolundan geçen 3 ayıyı görüntüledi. Bölgedeki Tendürek Dağı'nda yaşadıkları değerlendirilen ve kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulmak için arayışlarını sürdürüyor. Yolun karşısına geçen ayılar, bir süre sonra gözden kayboldu.