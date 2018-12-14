Kışın soğuk yüzü aktarlara yaradı

Van'da hastalıklara davetiye çıkaran soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte aktarlarda hareketlilik başladı.

Aralık ayı itibariyle soğuk havanın etkisini artırmasıyla gribal enfeksiyonlara karşı vatandaşlar soluğu aktarlarda aldı. Soğuk algınlığına yakalanmamak için yaklaşık 20 çeşit şifalı bitkiyle hazırlanan kış çayının tüketilmesini tavsiye eden aktarlar, şifalı bitkilerin hasta olunmadan önce tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kentteki aktarlar, içerisinde ıhlamur, tarçın, zencefil, havlıcan ve ekinezya gibi bitkisel ürünleri barındıran kış çayının mevsimsel hastalıklara karşı kalkan görevi gördüğünü belirterek, kışın günde 2-3 bardak içilmesini önerdi.

Doğada yetişen bazı bitkisel ürünlerin gribal enfeksiyonlarla birlikte birçok hastalığa iyi geldiğini dile getiren aktarlar, vatandaşların özellikle kış mevsiminde bitkisel ürünlere daha çok rağbet gösterdiğini belirtti. Kentte uzun yılladır şifalı bitkilerle uğraştığını dile getiren Ebubekir Kaya isimli aktar, son dönemlerde insanların doğada yetişen bitkisel ürünlere ilgisinin arttığını belirtti. Bitkisel ürünlere tercihin artmasıyla birlikte özellikle kış aylarında aktarlarda bir hareketliliğin yaşandığını ifade eden Kaya, “İnsanlarımız hem baharat hem de bitkileri genellikle kış aylarında tüketir. Yaz aylarında bizlere pek rağbet olmuyor. Havaların soğumasıyla beraber vücuttaki direncin düşmesi ve buna bağlı olarak hastalıkların artmasından ötürü bizlere yöneliyorlar. Halkımızın doğaya, tabiata, bitkiye bir yönelişi var. Bu yöneliş ise işlerimize olumlu yansıdı” dedi.

Müşterilerine mevsimsel hastalıklardan korunmak amacıyla içinde 20 çeşit bitkiyi barındıran kış çayını önerdiklerini dile getiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kış aylarında vücut direncini koruması amacıyla keçiboynuzu özünü ve pekmezini öneriyoruz. Keçiboynuzu dışında geleneksel olarak kullandığımız bitki kökleri var. Tarçın, zencefil, havlıcan ve ıhlamur gibi bitkileri tavsiye ediyoruz. Bizler de yaklaşık 20 bitkiyi içinde barındıran kış çayı karışımını bulunduruyoruz” diye konuştu.

Hasta olmadan önce vücudu zinde tutmak amacıyla bitkisel ilaçların kullanımını tavsiye eden Kaya, vatandaşların bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.

“Bitkisel ürünler hastalık öncesi tüketilsin”

Kışın gelmesiyle birlikte vatandaşın baharat ve bitkisel ürünlere yöneldiğini dile getiren Metin Dedeoğlu isimli bir diğer aktar ise “Kışın bağışıklık sistemini koruyan tarçın, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitkilere daha çok rağbet var. Fiyatlar geçen yıldan bu yana değişmedi. Ihlamurun kilogram fiyatı 100 lira, çiçek ıhlamur 150 lira, tarçın, zencefil, havlıcan 60 lira, karanfil 100 lira, kuşburnu ise 10 liradır. Bitkisel ürünleri hasta olmadan kullanmak daha önemlidir. Çünkü hasta olmadan önce kullanıldığı zaman etkisini daha iyi gösteriyor” şeklinde konuştu.