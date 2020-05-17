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Kısıtlamada park ve bahçe çalışmaları sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek kent genelindeki park, bahçe, kavşak ve refüjlerde bakım, onarım çalışması yapıyor.


Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle16-17-18-19 Mayıs'ta 14 büyükşehir ile Zonguldak ilinde yapılan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte çalışmalarına hız verdi. Ekipler tarafından boş kalan cadde ve sokaklarda bakım onarım ve asfaltlama işleri yapılırken, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı da yeşil alanlar, kavşak ve refüjlerde tam kadro çalışma yapıyor. Ekiplerce park ve bahçelerdeki ağaçlar budanıp uzayan cimler biçilirken, kaldırım ve havuzlar da onarılıp yenileniyor. Kavşak ve refüjlerde ömrünü tamamlamış lalelerin yerine ise mevsimlik çiçekler dikiliyor.


Çalışmaların il genelindeki tüm işlek cadde, kavşak, refüj, park ve bahçelerde sokağa çıkma yasağı sonrasında da planlı şekilde devam edeceği belirtildi.

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