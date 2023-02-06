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Kısmen donan Muradiye Şelalesi'ne yoğun ilgi

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi, kısmen donan görüntüsüyle fotoğraf tutkunları başta olmak üzere herkesimden yoğun ilgi görüyor.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi, kısmen donan görüntüsüyle fotoğraf tutkunları başta olmak üzere herkesimden yoğun ilgi görüyor.


Yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Muradiye Şelalesi, kısmen donan görüntüsüyle büyük ilgi görüyor. Bazid Dağcılık Kulübü Başkanı Mehmet Sıdık Uğurlu, kış faaliyeti çerçevesinde senede en az 4-5 kere Muradiye Şelalesi'ni ziyaret ettiklerini belirterek, “Burası doğa harikası bir yer. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

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