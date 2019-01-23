İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kitap arasında eroin sevkıyatı

Van’ın Gürpınar ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kitapların arasında zulalanmış ve teneke içecek kutusuna gizlenmiş vaziyette 2 kilo 470 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kitapların arasında zulalanmış ve teneke içecek kutusuna gizlenmiş vaziyette 2 kilo 470 gram eroin ele geçirildi.


Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı önünde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Yolcu minibüsünde seyahat eden bir şahsın hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine eşyalarında yapılan aramada, çantasında bulunan kitapların arasında zulalanmış ve teneke içecek kutusuna gizlenmiş vaziyette 2 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.