Kitap fuarına küçük yazarlar damga vurdu

Organize Sanayi Bölgesi Fuar Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve birçok ilden 150 yayınevi ve 150'den fazla yazarın katıldığı kitap fuarında yaşları 10 ile 12 yaşındaki küçük yazarlar ilgi çekti. Yazmış oldukları eserlerle yaşıtlarının ve ziyaretçilerin büyük beğenisini toplayan 10 yaşındaki Akif Efe Pütün ile 12 yaşındaki Meryem Tekin fuarın en gözde yazarları oldu. Yazdıkları kitaplarla herkesin dikkatini çeken çocuk yazalar, okurlarına kitaplarını imzalatarak gelen ziyaretçilerle de fotoğraf çektirdi. İHA muhabirine konuşan Akif Efe Pütün, ilk kitabını 9 yaşındayken annesinden destek alarak yazmaya başladığını belirtti. İçerisinde 16 şiir ve 3 hikayenin yer aldığı “Bu Benim Dünyam” isimli şiir ve hikaye kitabını bir yılda yazdığını ifade eden Akif Efe Pütün “2017 yılında yine kitap fuarı olmuştu. Kitap fuarında çok sayıda stant vardı. Yayın evleri ve yazarlar katılmıştı. Yazarlar kitaplarını imzalarken bende onlar gibi olabilirim diye düşündüm. Bu sayede annemden destek alarak bir kitap yazdım. Kitabın sayfaları az ama tam bir yılımı aldı. Yazdığım kitap 16 sayfadan oluşuyor. Kitap satışlarımız günden güne artıyor” dedi.

Yaşıtlarının küçük yaşlarda kitap okuyup, çalışmalarını öneren Pütün, ileriki yaşlarda aynı özveriyi ve başarıyı yakalamayacaklarını kaydetti.

“Bu yıl ikinci kitabımı yazdım”

İlk kitabını 7 yaşındayken yazdığını ve daha sonra “Çondilara Meryem'in Ülkesi” isimli ikinci masal kitabını da yazdığını ifade eden çocuk yazar Meryem Tekin ise, “Herkesin bir yeteneği vardır. Önemli olan ise bu yeteneğini ortaya çıkarabilmektir. Çocukların okumaması için önlerinde hiçbir engel yoktur. Yeter ki okuma istekleri olsun” diye konuştu.

“Bütün yazarları örnek alıyorum”

Kitap yazarken bütün yazarları örnek aldığına dikkat çeken Tekin, “Her bir yazarın ayrı bir tecrübesi var. Kimisi duygusal, kimisi üzgündür ama hepsinin kendisine özgü bir tecrübesi var. Bu yüzden yazarlar arasında ayrım yapmak istemem” dedi.