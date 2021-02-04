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Kızılay heyetinden Başkan Tanış'a ziyaret

Kızılay Gürpınar Koordinatörü Celal Atan ve Kızılay üyeleri, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ı ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kızılay Gürpınar Koordinatörü Celal Atan ve Kızılay üyeleri, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ı ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.


Kızılay'ın ilçede yürüttüğü sosyal projeler ve çalışmalar hakkında Başkan Tanış'a bilgi veren Atan, sivil toplum kuruluşlarına verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sundu.


Kızılay'ın ilçedeki çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyen Başkan Tanış, “Geçen yıl yaşadığımız Elaçmaz depreminde büyük bir özveriyle sahada oldunuz. Nerede deprem, yangın, sel, olsa Kızılay yaraları sarmada ilk müdahaleyi yapanlar arasındadır. Gönüllülük esasına dayalı çalışma yürüten Kızılay'daki genç arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Gürpınar Belediyesi olarak işbirliğimizi ve dayanışmamızı artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın gönlüne dokunan her çalışmaya destek veriyoruz vermeye de devam edeceğiz” dedi.

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