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Kızılaydan 65 yaş ve üstü vatandaşlara bayram kolisi

Van’ın Muradiye ilçende Kızılay tarafından sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara bayram kolisi verildi.

Van'ın Muradiye ilçende Kızılay tarafından sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara bayram kolisi verildi.


Kızılay Şube Başkanı Selçuk Yay, Türkiye genelinde olan sokağa çıkma kısıtlaması ve evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlamak istediklerini belirterek, “Polis ve Kızılay ekibimizle birlikte kendilerini evlerinde ziyaret ederek bayramlık kolisini, dezenfekte ve maske dağıtımı yaptık. Onların mutluluğunu görünce bizler de mutlu olduk” dedi.

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