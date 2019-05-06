Kızılaydan ‘Hilal Olsun Türkiye' kampanyası

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay tarafından "Hilal Olsun Türkiye" kampanyası çerçevesinde bir toplantı yapıldı.

Türk Kızılay Muradiye Şubesi Başkanı Selçuk Yay, yönetimiyle bir araya gelerek Ramazan ayı başta olmak üzere yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Selçuk Yay, Ramazan ayının bereketini ihtiyaç sahipleri ile paylaşacaklarını söyledi. Ramazan-ı Şerif'in manevi havasını teneffüs etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yay, “Afet dönemlerinin dışında da hayatın her anında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılayı, sosyal yardımlarını aralıksız sürdürüyor. Kızılayın ülke geneline yayılmış şubelerinin yapmış olduğu detaylı sosyal incelemeler sonunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlarımızın ihtiyaçları Ramazan ayında da karşılanmaya devam edecektir. Bizlerde yardımsever kimliği ile ön plana çıkan Muradiye'mizde hayırsever vatandaşlarımızın merhamet elini Ramazan ayına yakışır şekilde titizlikle çalışarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız. Tüm bu hayır dolu organizasyon sürerken, yardımseverlerimiz yapılan kayıtlar sayesinde bağışlarını takip edebilecekler” dedi.

On binlerce gıda kolisinin Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını hatırlatan Selçuk Yay, “Türk Kızılay, bu Ramazanda Türkiye genelinde 1 milyon 600 bin kişiye 400 bin gıda kolisini ulaştıracak. Ayrıca bayram sürprizlerimizi taşıyan 100 bin kolimiz de ülke çapında çocuklarımıza ulaştırılacak. Muradiye'mizde bize şu ana kadar 500 kişi yardım için talepte bulundu. Bunun üzerinde bağışçılarımız ne kadar fazla verirse biz de o kadar fazla dağıtacağız. Bu kapsamda anlaşmış olduğumuz zincir marketlerde Türk Kızılay adına gıda kolileri satışa sunulacak olup, ayrıca Türk Kızılay resmi internet sitesinden gıda kolileri bağışları kabul edilecek ve hayırseverlerimizin bağışlarını kabul edeceğiz. Anlaşmalı olduğumuz marketlerde gıda yardımı gibi çalışmalarımız, Ramazan ayı boyunca şehrin dört bir yanına dağıtacağımız gıda kolileri ve diğer birçok projemizle Muradiye'mizde Ramazan'ın bereketini ihtiyaç sahipleri ile paylaşacağız” şeklinde konuştu.