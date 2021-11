Kızına seslenen Vanlı anne: “Baban ölmeden gel gör”

Baban bir haftadır hastanede yatıyor. Baban senin kahrından kanser oldu, ölmeden gel gör” dedi.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta partinin il başkanlık binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de HDP il binası önündeki eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor. Aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesinde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

“Kararlıyım ve boyun eğmiyorum”

PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, kızının elini kolunu bağlayarak zorla dağa kaçırıldığını belirtti. Her hafta kızını geri alma umuduyla eylemlere katıldığını ifade eden Sancar, “Bir umutla kalkıp buraya geliyorum. Kızım Şeyma'ya sesimi duyurmak istiyorum. İlk günden bu yana kararlıyım ve boyun eğmiyorum. Geri adım atmayacağım. Ya zafer, ya ölüm. Çünkü her gün can çekişiyorum. Onun acısıyla yaşıyorum. Kızım, baban 10 yıldır cezaevinde ve kansere yakalandı. Baban bir haftadır hastanede yatıyor, senin kahrından kanser oldu. Baban ölmeden gel gör” diye konuştu.

Dağa kaçırılan Fatih isimli kardeşi için annelerin mücadelesine destek veren Abdullah Aslan ise “Kardeşim Balıkesir'de üniversite okurken kayboldu ve o günden beri haber alınamıyor. Bütün bir köy olarak devletimizin yanındayız. HDP ve PKK Amerika'ya çalışıyor. Amerika ve Avrupa, dünyada bu kadar aç insan varken onlara yardım etmiyor da niye bu eli kanlı terör örgütüne silah ve para yardımı yapıyor? İşte ben bunlara destek verenlere soruyorum” şeklinde konuştu.