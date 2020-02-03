Koçlar ve Obuz, yazdıkları kitapları Rektör Şevli'ye takdim etti

Dr. Hamdullah Şevli'ye takdim etti.

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Bekir Koçlar ve Doç. Dr. Ömer Obuz, kaleme almış oldukları "Yüzüncü Yılında Milli Mücadele ve Atatürk", " Siirt'in Cumhuriyet Serüveni", "Türk Rönesans'ının Peşinde Bir Aydın: İsmail Hakkı Baltacıoğlu" adlı kitaplarını Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye takdim ettiler. Rektörlük makamında öğretim üyelerini kabul eden Rektör Şevli; Doç. Dr. Koçlar ve Doç. Dr. Obuz'u tebrik ederek, "Van YYÜ her anlamda daha ileri noktalara doğru hızla gitmektedir. İşte iki kıymetli hocamız çok önemli 4 kitap yazmışlar. Bundan dolayı hocalarımızı tebrik ediyorum ve başarılarının devamı diliyorum. Biz üniversite yönetimi olarak her türlü bilimsel çalışmayı destekliyoruz" diye konuştu.