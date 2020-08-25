İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konalga'ya 3 kilometre uzunluğunda sulama kanalı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede tarım ve hayvancılığın canlanmasına yönelik yapılan hizmetler kapsamında Çatak ilçesine bağlı Konalga mahallesinde 3 kilometre uzunluğunda sulama kanalı yapıldı.


Van Büyükşehir Belediyesince kırsal mahallerde başlatılan tarım seferberliği devam ediyor. Daha önce uzun yıllardır sulama sorunu yaşayan birçok mahalleye su ulaştıran Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Çatak Konalga Mahallesi Demirkazık mevkiinde yapımına 2 ay önce başlanan sulama kanalını tamamlayarak mahallelinin hizmetine sundu. Bölgede bulunan 150 hanenin faydalandığı 3 bin metre uzunluğunda ki sulama kanalı ile 200 dekar alan sulanacak.


Yaklaşık 417 bin TL mal olan sulama kanalının, bölgede tarım ve hayvancılığı yeniden canlandıracağını ifade eden Mahalle Muhtarı Yahya Özbek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.