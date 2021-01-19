İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan ambulans yan yattı

Van’ın Başkale ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle meydana gelen buzlanmadan dolayı yoldan çıkan bir ambulans yan yattı.

Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle meydana gelen buzlanmadan dolayı yoldan çıkan bir ambulans yan yattı.


Kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda oluşan buzlanmadan dolayı Hakkari'ye ait 30 AB 246 plakalı ambulans, sürücüsünün hâkimiyeti kaybetmesinin ardından yoldan çıkarak yan yattı. Van-Hakkari karayolu üzerindeki Bebleşin bölgesinde yoldan çıkan ambulans hasar görürken, içerisindeki 3 sağlık personeli ise yara almadan kurtuldu. Sağlık personeli tedbir amaçlı Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.