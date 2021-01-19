Kontrolden çıkan ambulans yan yattı

Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle meydana gelen buzlanmadan dolayı yoldan çıkan bir ambulans yan yattı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda oluşan buzlanmadan dolayı Hakkari'ye ait 30 AB 246 plakalı ambulans, sürücüsünün hâkimiyeti kaybetmesinin ardından yoldan çıkarak yan yattı. Van-Hakkari karayolu üzerindeki Bebleşin bölgesinde yoldan çıkan ambulans hasar görürken, içerisindeki 3 sağlık personeli ise yara almadan kurtuldu. Sağlık personeli tedbir amaçlı Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.