İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Van’ın İpekyolu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki Doğu Mezarlığı yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 49 F 0904 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarparak yan yattı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.