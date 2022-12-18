Kontrolden çıkan kamyonet elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki Doğu Mezarlığı yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 49 F 0904 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarparak yan yattı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.