Van’ın Çatak ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, şarampolde askıda kaldı.
Van'ın Çatak ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, şarampolde askıda kaldı.
Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Van-Çatak karayolu üzerinde meydana geldi. Vahit K. yönetimindeki 07 R 9553 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak şarampolde asılı kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çatak Grup Amirliği ekipleri, halat yardımıyla kamyoneti çekerek asılı kaldığı yerden kurtardı.