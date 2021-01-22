Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçenin Sağmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Baran Doğanay yönetimindeki 33 AUN 47 plakalı Skoda Octavia marka otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.