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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Van’ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Van'ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçenin Sağmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Baran Doğanay yönetimindeki 33 AUN 47 plakalı Skoda Octavia marka otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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