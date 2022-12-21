Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 1 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde kontrolden çıkarak ters dönen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Kampüs Yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AAV 744 plakalı Skoda Fabia marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.