Kontrolden çıkan traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Van’ın Tuşba ilçesinde kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Van'ın Tuşba ilçesinde kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçenin Amik Mahallesi kırsalında meydana geldi. Tarladan eve dönen Mehmet Sıddık Kızılkale yönetimindeki römork bağlı traktör, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Sürücü Kızılkale olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.