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Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobil takla attı: 2 yaralı

Van’ın Edremit ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün direksiyonu kırmasıyla otomobil takla attı. Kazada sürücü ve eşi yaralanırken, yanlarında bulunan 2 çocukları ise yara almadan kurtuldu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

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