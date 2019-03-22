Kore Büyükelçisi Hongghi Choi, Van'da Kore'yi anlattı

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hongghi Choi, Van'da görev yapan tarih öğretmenleri ile bir araya geldi.

Kore gazileri ve ailelerini ziyaret etmek için Van'da bulunan Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hongghi Choi, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Geçmişten Günümüze Kore-Türkiye İlişkileri” sempozyumuna katıldı. Özel TED Van Koleji'nde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van'dan Kore harbine giden gazilere yönelik güzel bir vefa örneğine şahit olduklarını belirterek, bu duyarlılıktan dolayı Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hongghi Choi'ya teşekkürlerini dile getirdi. Tevke, “Güzel ve duygusal bir gün yaşıyoruz. Dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın bugün bir örneğini tekrar görüyoruz. Kore gazilerini ziyaret etmek için Van'a gelen Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hongghi Choi, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho ve beraberindeki heyetin gösterdiği vefa örneği takdire şayandır. Kore harbine Van'dan 140 kişi gitmişti. Bunların anısını yaşatmak, hayatta kalanlara minnettarlığını göstermek isteyen Hongghi Choi ve beraberindeki ekibi Van'da ağırlamak güzel bir duygu. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz. Programımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Geçmişten Günümüze Kore-Türkiye İlişkileri sempozyumuna katılan Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hongghi Choi ise, çoğunluğu tarih öğretmenlerinin katıldığı sempozyumda Kore'nin tarihi geçmişi ve iki ülke ilişkileri hakkında bilgiler verdi. Büyükelçi Choi, geçmişte yaşanan yardımlaşmanın ve dayanışmanın bugünde artarak devam ettiğini söyleyerek, “Meşhur Van Gölü, Van kedisiyle beraber Urartulara başkentlik etmiş derin tarihi köklere sahip Van'da sizlerle buluşmak bizi mutlu etti. Kore ile Türkiye arasındaki diplomatik işlerin bugün 62. yıldönümü. Bu anlamda bugün burada yapılan tarihi söyleşi çok önemli. 1950 Kore harbi vesilesiyle kardeş ülke Türkiye ile ekonomik, kültürel anlamda ortaklığımız var. Bundan sonra işbirliğimiz artarak devam edecek. Koreli vatandaşlar; Türklerin, Türkiye'nin fedakârlığını unutmayacaktır. Her zaman yâd edeceklerdir. Vatandaşların, milletlerin bir araya gelmesi birbirini tanıması önemlidir. Koreliler Türkiye'yi her daim kardeş ülke olarak tanımaktadır. Türkiye, Korelilerin gönlünde ayrı bir yere sahiptir. Türkiye ve Kore'nin 6 ve 7. yüzyılda başlayan bir dayanışması söz konusu. Geçmişten günümüze başta misafirperverlik olmak üzere farklı görece benzerlikleri mevcuttur. 8 bin kilometre uzakta bulunan Kore'nin bağımsızlığı ve demokrasisi için canlarını feda eden Türk askerlerini asla unutmayacağız. Amacımız Van'da hayatta kalan gazilerle buluşmak, onlara minnettarlığımızı dile getirmektir. Bu manada bu programı düzenleyen İl Milli Eğitim Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Beşeri ve kültürel münasebetlerimiz gayet güzel. Türkiye'yi ziyaret eden Koreli sayısı gün geçtikçe iyiye gidiyor. Ticari anlamda da işbirliğimizi büyüterek devam ettiriyoruz. Bize gösterilen ilgi ve alakadan dolayı minnettarız” diye konuştu.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hongghi Choi'nin ardından söz alan Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho, slayt sunum eşliğinde Kore'nin coğrafi konumu, Türkiye ile ilişkileri, siyasi ve ekonomisi hakkında bilgiler verdi.

Programın ardından İl Mili Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hongghi Choi ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho'a birer plaket takdim etti.