Kore Büyükelçisi Hongghi Choi'den Vali Bilmez'e ziyaret

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hongghi Choi ve beraberindeki heyet, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Vali Mehmet Emin Bilmez tarafından valilik önünde karşılanan Büyükelçi Choi, ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Vali Bilmez, makamında ağırladığı Büyükelçi Choi'ye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, Van'ın kültür ve turizm değerlerini anlattı. Van'da yaşayan 18 Kore gazisinin olduğunu belirten Vali Bilmez, Van'daki Kore gazilerinin geçen yıl Kore'ye gittiğini söyledi.

Vali Bilmez, Türkiye ile Kore arasında geçmişte olduğu gibi, şimdi de birlik ve beraberlik içinde her anlamda işbirliğinin devam etmesi için ilişkilerin sıkı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Büyükelçi Choi ise, Vali Bilmez'in misafirperverliğine teşekkür ederek, iki ülke arasındaki münasebetlerin geleceğe yönelik önemli adımlar olacağını dile getirdi. Bir yıl önce göreve başladığını belirten Büyükelçi Choi, ilk defa Van'a geldiğini de vurguladı. Kore gazileri ve ailelerini ziyaret etmek için Van'da olduklarının altını çizen Büyükelçi Choi, “1950 Kore harbi vesilesiyle kardeş ülke Türkiye ile ekonomik, kültürel anlamda ortaklığımız var. Bundan sonra işbirliğimiz artarak devam edecek. Koreli vatandaşlar; Türklerin, Türkiye'nin fedakârlığını unutmayacaktır. Her zaman yâd edeceklerdir. Vatandaşların milletlerin bir araya gelmesi birbirini tanıması önemlidir” şeklinde konuştu.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.