Korgeneral İlbaş'tan Rektör Şevli'ye ziyaret

Dr. Hamdullah Şevli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Van YYÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, Rektör Prof. Dr. Şevli'yi makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Rektör Şevli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni dönemde tüm kurumlarla işbirliği yaparak YYÜ'yü Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk sıralara yükseltmek için çalışacaklarını söyledi.