"Korkma" oyunu Van'da sahnelendi

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitleri anlattığı "Korkma" isimli tek kişilik oyunu Van'da izleyiciyle buluştu.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler ve Çanakkale destanını anlatan tek kişilik tiyatro oyunu "Korkma", Van'da izleyiciyle buluştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte; sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, yazdığı tek kişilik "Korkma" isimli tiyatro oyununu sahneledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Konferans Salonunda düzenlenen ve izleyiciler tarafından büyük bir beğeni toplayan Ahmet Yenilmez'in milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitleri anlattığı "Korkma" isimli tek kişilik oyununu gençlerin yanı sıra çocuk ve yetişkinler de izledi.

Ahmet Yenilmez'in milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitleri anlattığı "Korkma" isimli tek kişilik oyununun açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Bugün burada sadece bir şairi değil, İstiklal Marşı'nı satmayan adamı, ‘Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklal' diyerek asırlardır yaşayan bir milleti tek bir cümle ile anlatan milletimizin gönlü ve sözü olan Mehmet Akif Ersoy'u anmaktayız. Mehmet Akif, sadece ülkemizin şairi değil, Gazze'den Kahire'ye, Mekke'den Kaçkarlara, tüm İslam âleminin en kalbi duygularının sesidir” dedi.

Ahmet Yenilmez ise, 10 yıldır birçok ilinde büyük bir beğeniyle sahnelediği oyunu Van'da izleyiciyle buluşturacağını belirterek, “Bu yıl, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 145. ve vefatının 82. yıldönümü. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mehmet Akif'in son zamanlarını geçirdiği İstiklal Caddesi'nde bulunan Mısır Apartmanı'ndaki dairenin kamulaştırıldığını ve buranın Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne dönüştürüleceğini açıklamasına çok sevindiklerini vurgulayan Yenilmez, "Mehmet Akif Ersoy'a yönelik farkındalık çalışmalarımız çeşitli faaliyetler ile artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yenilmez, oyunun sonunda bir seyirciyi sahneye davet ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajını cep telefonu ile kaydetmesini istedi.

Oyunun sonunda, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç tarafından Ahmet Yenilmez'e hediye takdim edildi.