Korkutan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde inşaatı devam eden bir iş merkezinin klima konteynerinde yangın çıktı.

Yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Serhat Mahallesi'nde yer alan bir iş merkezinin arka tarafındaki boş alanda saat 17.45 sıralarında meydana geldi. İnşaatı devam eden iş merkezinin zemin katında bulunan klima konteynerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangının nedeni araştırılıyor.