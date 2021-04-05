Korona virüs kahramanlarına kimlik kartı jesti

VAN (İHA) – Van'ın Erciş İlçe Nüfus Müdürlüğü, salgın döneminin kahramanlarına kimlik jesti yaptı.

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Hastanesinde görev yapan sağlık personellerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı değiştirme işlemleri hastanede gerçekleştirdi. Erciş İlçe Nüfus Müdürlüğü personellerinin kimlik kartı değiştirme işlemlerini hastanede gerçekleştirmeleri sağlık personellerince memnuniyetle karşılandı. Hastanede parmak izi verip evrak dolduran sağlık çalışanları, başvuru sonrası görev yerlerine döndü.

Erciş İlçe Nüfus Müdürlüğü personeli Vedat Erol, sağlık çalışanlarının yanında olmak için kimlik kartlarını hastanede yenilediklerini belirterek, “Bu zor zamanlarında dayanışma amaçlı bir jest olsun diye kimlik kartlarını hastanede değiştiriyoruz. Şu an Erciş Devlet Hastanesinde yaklaşık 750 personel çalışmaktadır. Bu personelimiz pandemiden dolayı canla başla çalıştıklarından dolayı kimlik kartlarını yenilemekte zaman bulamadıkları için Erciş Nüfus Müdürlüğü olarak jest olsun diye kimlik kartlarını hastanede yeniliyoruz” dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının nüfus müdürlüğüne gidemediklerini belirten Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Suat Altın, "Hastanemiz 750 personeliyle görev yapmakta olan bir hastane. 225 yataklı bir hastane, ilçe ve civar ilçelere hizmet vermekteyiz. Pandemi süresince sağlık çalışanlarımızın büyük emekleri oldu. Erciş Nüfus Müdürlüğü de nüfus cüzdanlarını yeniletemeyen sağlık çalışanlarımız için bir hizmet olsun diye hastane içinde bir birim oluşturmak istediler. Bizde hastanede kendilerine bir birim oluşturduk ve bu birimde personelimiz dışarı çıkmadan ya da nüfus müdürlüğüne gitmeden eski kimlikleriyle yeni kimliklerini değiştirme imkânı buldular. Bu vesileyle ben başta kaymakamımız olmak üzere nüfus müdürlüğüne şükranlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Kendilerinin bu jesti bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir” ifadelerini kullandı.